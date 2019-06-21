Нахимовское училище окончили первые выпускники, поступившие после воссоединения с Россией

Лейтенантские погоны и кортики получили выпускники Черноморского высшего военно-морского ордена Красной звезды училища имени Нахимова. Более ста сорока офицеров и двадцать мичманов – это первый выпуск российского образца – тех, кто поступил в ЧВВМУ после Русской весны.

В этом году основная часть выпускников попадает на Северный и Тихоокеанский флот – именно там больше всего нужны квалифицированные кадры, а здесь – на Черноморском флоте – остаются около тридцати специалистов. 2014-ый – переломный для училища год сегодня вспоминали все участники торжественной церемонии.

«Я впервые приехал в Крым и на протяжении пяти лет прохожу службу именно здесь, – говорит Александр Гринкевич, начальник ЧВВМУ им. П.С. Нахимова. – А те чувства, которые были тогда – это чувство исторической справедливости, которая свершилась. И я был уверен, что делается все правильно, что все получится! Так оно и вышло».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь