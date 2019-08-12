Находка карточек обернулась для севастопольца тюремным сроком

12 августа 2019     24
Находка карточек обернулась для севастопольца тюремным сроком

Нахимовский районный суд вынес приговор мужчине 1973 года рождения, обвиняемому в краже.

 В мае этого года на остановке общественного транспорта севастополец обнаружил две зарплатные пластиковые банковские карты и отрезок бумаги с пин-кодами от них, который находился в пластиковом чехле, сообщает пресс-служба прокуратуры города. Мужчина не предпринял никаких попыток вернуть карточки в банк, а обналичил в банкомате 28 тысяч рублей с одной из них.

Владельцу карточек пришла смс о том, что с его счета списаны деньги, тогда он и обнаружил пропажу. Благодаря камерам, установленным во всех банкоматах города, злоумышленника удалось вычислить.

Мужчина полностью возместил ущерб потерпевшему, суд это учел и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Что может стоять за местами севастопольских партий в избирательных бюллетенях?
Что может стоять за местами севастопольских партий в избирательных бюллетенях?

8 августа в Избиркоме Севастополя состоялась жеребьевка нумерации партий в избирательном бюллетене для голосования на выборах в Законодательное собрание. В …


Экс-начальник севастопольского Автодора заплатил штраф в 5 миллионов рублей
Экс-начальник севастопольского Автодора заплатил штраф в 5 миллионов рублей

Штраф в 5 миллионов 100 тысяч рублей выплатил бывший директора ГУПС «Севастопольский Автодор» Виталий Узлов за крупную и совершенную с вымогательством взятку. Об этом …


Детские аттракционы на пляжах Севастополя работают без допуска
Детские аттракционы на пляжах Севастополя работают без допуска

Детские аттракционы на плажах Севастополя и в это-парке “лукоморье” работают без допуска на эксплуатацию. об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры …


Севастопольца осудят за покушение на убийство
Севастопольца осудят за покушение на убийство

В Севастополе местный житель 1974 года рождения обвиняется в покушении на убийство, причинении легкого вреда здоровью и в нарушении неприкосновенности …


Цены на лекарства в России предложили кардинально изменить
Цены на лекарства в России предложили кардинально изменить

В Госдуме предложили ввести фиксированную наценку на лекарства, пишет «Коммерсантъ». Инициатива призвана изменить условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты