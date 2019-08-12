Находка карточек обернулась для севастопольца тюремным сроком

Нахимовский районный суд вынес приговор мужчине 1973 года рождения, обвиняемому в краже.

В мае этого года на остановке общественного транспорта севастополец обнаружил две зарплатные пластиковые банковские карты и отрезок бумаги с пин-кодами от них, который находился в пластиковом чехле, сообщает пресс-служба прокуратуры города. Мужчина не предпринял никаких попыток вернуть карточки в банк, а обналичил в банкомате 28 тысяч рублей с одной из них.

Владельцу карточек пришла смс о том, что с его счета списаны деньги, тогда он и обнаружил пропажу. Благодаря камерам, установленным во всех банкоматах города, злоумышленника удалось вычислить.

Мужчина полностью возместил ущерб потерпевшему, суд это учел и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь