Находки на Большой Морской не заинтересовали севастопольских археологов

Эксперты «Херсонеса Таврического» и севастопольских университетов, обследовавшие находки, обнаруженные на пл. Ушакова и пл. Лазарева, сообщили о том, что эти предметы археологической ценности не представляют.

Выявленные в ходе реконструкции ул. Большой Морской объекты, подверглись тщательному изучению и оценке. Специалисты уверенны что серьёзного исторического значения эти находки не имеют.

«Объект не является древним, и в полной мере его назвать объектом археологического наследия нельзя», – говорит первый заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Сарапулкина.

Потерна, обнаруженная в начала января, изученная в экстренном порядке за четыре дня, оказалась жёлобом для трамвайного кабеля, которых в городе огромное количество. В севастопольском государственном архиве есть даже чертежи таких желобов.

«Объекты не носят характер «эксклюзива». Такие дренажные системы, как на площади Ушакова, есть по всему городу. Объект на площади Лазарева интересный, но серьезного исторического значения не имеет. Есть хорошо сохранившееся дело в нашем архиве, в котором указаны все аспекты, связанные со строительством ветки трамвая на площади», – уточняет доцент кафедры истории Севастопольского государственного университета Семен Осиповский.

Участки не подлежат консервации, и подрядчики возобновят строительные работы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь