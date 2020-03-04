Началась круглосуточная укладка покрытия на трассе «Таврида»

На трассе «Таврида» начали круглосуточную укладывать верхний слой асфальтобетона.
«Тёплая погода позволила нам начать круглосуточную укладку третьего слоя асфальтобетона на подготовленных участках трассы», – рассказал пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.
По его словам, сейчас работы ведутся на втором и пятом этапах строительства. Общая готовность трассы составляет порядка 85%. Движение по четырём полосам от Керчи до Севастополя начнётся в сентябре 2020 года.Служба информации «Вести – Севастополь» Видео АО “ВАД”
Источник: Вести.Севастополь