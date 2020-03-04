Началась круглосуточная укладка покрытия на трассе «Таврида»

По его словам, сейчас работы ведутся на втором и пятом этапах строительства. Общая готовность трассы составляет порядка 85%. Движение по четырём полосам от Керчи до Севастополя начнётся в сентябре 2020 года.

Россиянка с подозрением на коронавирус рассказала о желающих сжечь ее Недавно прилетевшая из Италии россиянка Надежда, которая сейчас находится в медицинском центре в московском районе Коммунарка, рассказала о желающих сжечь …



Мишустин отправил в отставку замглавы Минздрава после скандала с диссертацией Председатель правительства России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. …



Американские сепаратисты приедут в Донбасс Представители организации YesCalifornia, выступающей за выход штата Калифорния из состава США, приедут на конференцию в Донбасс. Об этом в среду, …



Бронирование туров в Испании упало на 20% из-за коронавируса Бронирование путешествий в Испании снизилось на 20% из-за распространения нового коронавируса. Об этом в среду, 4 марта, сообщила на своем …

