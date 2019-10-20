Началась модернизация Ялтинской киностудии

Крымское министерство культуры разработало дорожную карту по восстановлению киностудии.

«Большая работа по модернизации киностудии» началась, рассказала РИА Новости первый заместитель министра культуры Крыма Татьяна Манежина. Она уточнила, что Ялтинская киностудия относится к государственному бюджетному учреждению «Крымский киномедиацентр» совместно с которым минкульт разработал дорожную карту по восстановлению студии.

Руководитель киномедиацентра Светлана Косарич сообщила, что уже отремонтирован бассейн для съёмок морских сцен на фоне настоящего горизонта, территория съёмочных площадок приведена в порядок. Она уточнила, что киностудия заключила договоры на съёмки и работы начались. Кроме того, уже закуплено оборудование для создания анимационных фильмов.

Служба информации «Вести Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь