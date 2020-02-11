Началась разработка концепции реставрации крепости Чембало в Балаклаве

Редкие украшения, керамику и пластины корпусных доспехов найденных при раскопках в крепости Чембало в Балаклаве нашей съёмочной группе показали сотрудники Херсонеса Таврического. Находки относят к XV веку. Археологические исследования древнего города ведутся более 20 лет. За это время ученые музея-заповедника и экспедиции Эрмитажа раскопали более 20 объектов. Это оборонительные стены, башни, несколько церквей. Работа с бесценными экспонатами ведётся в музее и сегодня.

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Балаклава. То, что осталось от крепости Чембало. Генуэзцы возвели её 600 лет назад. Площадь города тогда составляла почти шесть гектаров. Крепость имела мощные оборонительные сооружения, а ещё это был большой торговый город. За 20 лет раскопок найдено более 10 тысяч различных экспонатов. И это не только арсеналы, но и предметы быта и культуры: чаще всего попадаются фрагменты керамической посуды.

«Мы здесь видим разнообразие сосудов. Простые маленькие чашечки, для питья, которые выпускались на самой крепости, мы потом нашли производство поливной керамики здесь на крепости. Кроме того, такие красивые орнаментированные 15 века, с очень модной раскраской зеленым и коричневыми тонами- всё что было популярно», – рассказывает учёный секретарь музея-заповедника «Херсонес Таврический» Наталья Гинькут.

А популярной в то время была китайская культура. Потому ремесленники повторяли восточные орнаменты, цвета и изображения. Посуда в XV веке была очень дорогой, иногда ею расплачивались вместо золота.

«Очень нередко они украшались мотивами именно животного мира, это было опять же подражание очень модной в то время китайской культуре, которая распространялась с Востока на Запад, пытались что-то подделать», – говорит Наталья Гинькут.

Бронзовые наперстки, кольца с монограммами, серебряные пуговицы. И один из самых редких экспонатов – золотое кольцо с драконом, который пытается проглотить жемчужину. Крепость была одной из звеньев в торговой цепи отношений между Генуей и Китаем, потому в Чембало находят товары из самых разных уголков евразийского региона. Отдельный интерес представляют находки военного арсенала.

На этом столе 110 пластин Бригандины – это корпусный доспех. Предположительно он состоял из тканевой основы, к которой изнутри крепились сами пластины. Но это всё лишь малая часть находок из 8 башни Чембало. Ещё 5 тысяч фрагментов реставраторам только предстоит разобрать.

На некоторых фрагментах до сих пор сохранились следы ткани. Самое сложное, рассказывает художник-реставратор Алина Ананьева, подбирать элементы доспехов. Это словно пазл, только вот первоначальной картинки-образца нет.

«По толщине они в принципе идентичны. Что составляет определенную сложность – один фрагмент может подойти к любой пластине и нужно каждую пластину покрутить, к каждой пластине фрагмент приставить. Вот где он плотно садится, он находит свое место, где неплотно, нужно продолжать искать», – поясняет художник-ресторатор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Алина Ананьева.

Защитные доспехи этого типа считались очень дорогими, они имели универсальный размер и фиксировались на человеке небольшим ремешком. Лучше всего сохранились железные и бронзовые заклепки Бригандины. А в 5 башне крепости археологи нашли древний арсенал – несколько тысяч наконечников арбалетных болтов, 800 наконечников стрел. А ещё каменные ядра. Сейчас они выставлены на территории Херсонеса Таврического, но сотрудники музея надеются, что через несколько лет они вернутся в свою крепость. Примерная концепция развития древнего города в Балаклаве уже готова. Главная задача – сделать его безопасным для посетителей.

«Всего планируем мы 11 объектов из крепости включить в консервацию. Не только крепости и башни, но и хотим открыть и подготовить жилой квартал. Мне кажется, это будет интересно, как в Херсонесе, но более поздний период. Другая культура, другие люди, вот тоже для сравнения архитектуры», – говорит первый заместитель директора музея заповедника «Херсонес-Таврический» Татьяна Сарапулкина.

Татьяна Сарапулкина добавляет, возможно это будут два периода: генуэзский и более поздний османский.

Оксана Колесникова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь