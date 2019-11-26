Начались отделочные работы в строящейся школе в бухте Казачьей

Пять секций из семи полностью закрыты, на оставшихся монолитные работы будут завершены в ближайшее время.

Представители городского правительства сегодня проверили ход строительства новой школы в бухте Казачья. Подрядчик сейчас ведёт укладку газоблоков внутри здания, выполняет электромонтажные и фасадные работы, монтирует кровлю и наружные инженерные сети. Начаты отделочные работы.

По плану школу должны сдать в следующем году. Учреждение рассчитано на 700 учащихся, будет оснащено различными мастерскими, кабинетами домоводства, музыкальным и зрительным залами, комнатой психологической разгрузки, библиотекой, фотолабораторией, игровыми и физкультурной площадками. Школа будет обеспечена пандусами, также для удобства в здании предусмотрены лифты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь