Начались предпросмотры детей в Севастопольскую Академию хореографии

В Севастопольской академии хореографии объявлены предпросмотры для детей, желающих профессионально заниматься балетом. На подготовительном отделении учебного заведения ждут тех, кому сейчас от шести до восьми лет.

А вдруг это судьба? С такими словами воспитатели отправляют детей на предпросмотр. Его проводят педагоги Севастопольской Академии хореографии. Учебное заведение уровня петербургской «Вагановки» и столичной МГАХ в городе появилось в прошлом году, и теперь готовится ко второму набору учеников.

В этом предпросмотре решили участвовать 33 воспитанника детского сада, им по 5-6 лет. Многие из детей уже занимаются художественной гимнастикой или хореографией, потому с удовольствием демонстрируют, как они умеют танцевать польку.

Тех, у кого педагоги разглядят балетные данные, ждут на экзамен. Принимать его будет комиссия во главе с Сергеем Полуниным. Самый молодой в истории премьер лондонского Королевского балета теперь возглавляет Академию хореографии Севастополя. В 2022 году она откроет двери для пятиклассников. Полдня, поступившие будут изучать школьные предметы, полдня – специальные. Для иногородних, в будущем, предусмотрено проживание в интернате. А пока здесь работает подготовительное отделение, то есть те, кому ещё далеко до 5 класса, после уроков в обычной школе знакомятся с азами балета.

Ещё одна неотъемлемая часть балетной подготовки – партерная гимнастика. Во время занятий на ковриках юные балерины прорабатывают все мышцы, минимизируя нагрузку на позвоночник. А вот на уроках импровизации работа идёт над чувствами.

«Даём небольшие музыкальные фрагменты и просто спрашиваем, что дети, когда слушают музыку, чувствуют в этот момент. Простейший анализ – быстрая, медленная, весёлая, грустная. Потом они с этим материалом пытаются работать, составить под него какой-то пластический этюд, может быть, даже танцевальный этюд», – поясняет педагог Академии Хореографии Севастополя Евгений Сердешнов.

Пример одного из заданий: первобытные люди пляшут вокруг костра, а во время их танца огонь, его тоже изображает одна из девочек, из искры превращается в пламя.

«Когда я делала огонь, у меня было ощущение, как будто мы шли в поход, и ветер дул, и мне хотелось прыгать и танцевать», – делится ученица Академии хореографии Севастополя Мелисса Ризаева. «Я считаю вот про балет, что там красивые прыжки могут быть и красивые кружения, вот потому я думаю, что он особенный», – рассказывает участница предпросмотра для обучения в Академии хореографии Илона Гринченко.

Балетные предпросмотры в детских садах продолжатся весной. А ещё тех, кому сейчас 6-8 лет, ждут каждую субботу с 14:00 до 15:00 на втором этаже спортивного комплекса «Муссон» в хореографическом зале.

Анна Шустер, Антон Терёшкин

Источник: Вести.Севастополь