Начались работы по реконструкции Троицкой бухты

Сейчас там демонтируют части причала, не пригодные для дальнейшей эксплуатации.

В Троицкой бухте Севастополя начат демонтаж несущих опор пассажирского причала. Использовать его стало небезопасно: за 80 лет надводные части основания полностью потеряли прочность. Тело пирса – железобетонную плиту – уже демонтировали. Сейчас рабочие срезают сгнившие сваи на уровне 50-и сантиметров от воды. На них затем установят так называемые обсадные трубы, диаметр которых больше старых опор в два раза. Образовавшийся зазор зальют бетоном. Работы ведет подрядчик из Оренбурга. В Севастополе он впервые.

«В данный момент 8 человек – это 5 сварщиков, 3 монтажника. И в дальнейшем мы будем усиливать рабочие силы. Заливать козловые опоры. Как видите, опалубка уже готова», – руководитель проекта Сергей Стальмахов.

Напомним, что причал был признан аварийным ещё в сентябре прошлого года. Но работы по реконструкции начались только сейчас. Департаменту капитального строительства нужно было время на проведение экологических экспертиз и разработку проекта.

«Заказчиком выступает правительство Севастополя в лице дирекции капитального строительства, подрядчиком по проектированию данного пирса является ООО НПЦ «Берегозащита». Течение, направление ветра и даже флора и фауна прилегающих территорий – всё учтено», – заместитель директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин.

Также проект предусматривает монтаж ограждения, современного освещения, новых кнехтов и отбойных устройств. На восстановление пассажирского причала городское правительство выделило более 10 миллионов рублей. Работы, как заверяет подрядчик, идут по графику и будут завершены даже раньше установленного срока – в ноябре. Суда на обновленный причал будут приходить с Графской пристани.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь