Начались совместные учения зенитно-ракетного полка и морской авиации

Зенитчики производят электронные пуски ракет и отрабатывают слаженность действий расчетов и батарей полка при обороне важных объектов инфраструктуры в момент воздушного нападения условного противника.

Кроме зенитных расчетов, задействованы самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, АН-26, Бе-12 и вертолёты Морской авиации и ПВО, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Около 200 военнослужащих и 40 единиц вооружения и военной техники участвуют в этой тренировке.

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