Начались ходовые испытания новейшего морского буксира "Сергей Балк"

Буксир «Сергей Балк», который сейчас строится в Севастополе, вышел сегодня на ходовые испытания. Экипаж проведёт шесть дней в Чёрном море, чтобы непосредственно в работе проверить двигатели и вспомогательное оборудование.

Судно заложили в 2014-м году в Ярославле, в 2016-м спустили на воду и отправили на достройку в Севастополь. Это была вынужденная мера: буксир доставляли по Волго-Донскому каналу, а там есть ограничения по высоте проходящих кораблей. Здесь, на заводе “Персей” рабочие установили недостающие элементы надстройки и мачты. Всего в рамках проекта будет создано пять таких судов, для всех российских флотов. Они смогут работать и в дальней морской зоне

«Испытываются практически все механизмы и агрегаты, установленные на корабле. Есть требования заказчика по скорости хода, устойчивости судна. Всё это будет проверяться в ходе ходовых испытаний», – пояснил Сергей Седых, главный инженер завода “Персей”.

Для севастопольского завода этот заказ стал важным: предприятие изначально и создавалось для достройки судов. По договору с министерством обороны через неделю на стапели поставят ещё один морской буксир аналогичного проекта.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь