Началось движение по новой части моста на проспекте Гагарина

Теперь движение транспортных средств осуществляется по изменённой схеме. Это первый и, по словам представителя подрядчика, один из самых сложных этапов строительства.

Необходимо было перенести все инженерные коммуникации, построить новый мост и сделать к нему подходы. Сейчас рабочие приступают ко второму этапу реконструкции. Он предполагает ремонт уже существующего моста. Сначала подрядная организация планирует его, фактически, разобрать.

«Потом, по устройству буронабивных свай, по устройству сопряжений, по монтажу балок, самого мостового полотна. Устройство подходов. Дальше продолжение по второму этапу сети канализации, сети связи, водопровод», – рассказал заместитель начальника по производству подрядной организации Максим Кекелев.

По контракту полностью завершить работы на этом участке строители должны до конца следующего года. Но подрядчик планирует сделать это раньше. Возможно, что уже в конце марта мост через суходол будет сдан в эксплуатацию, а подходы к нему станут четырёхполосными. Это значительно увеличит пропускную способность одной из стратегических городских магистралей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь