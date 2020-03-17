Началось строительство нового корпуса севастопольской школы №37

Севастопольская школа № 37 готовится перейти на обучение в одну смену. Сделать это позволит строительство нового корпуса для начальной школы. Он будет рассчитан на 450 учеников.

Сегодня представители городского департамента капитального строительства проинспектировали, как идут работы по подготовке котлована под новое здание. Кроме учебных классов, здесь будут размещены актовый, тренажерный, хореографический залы, новый пищеблок. Закончить работы, по плану, должны были в декабре 2020-го года, но из-за долгого определения подрядчика эти сроки будут немного сдвинуты.

«К сожалению, торгово-закупочные процедуры были безрезультатными несколько месяцев в 2019-м году. Контракт с подрядчиком получилось заключить в феврале 2020-го, сроки будут сдвинуты немного, и завершение работ запланировано на первый квартал 2021-го года», – сообщил Илларион Гапицонов, директор департамента капитального строительства г. Севастополя.

После окончания строительства на территории школы появятся также новые зелёные зоны, учебно-опытная зона для уроков биологии, спортивная и игровая площадка. А во время предстоящих летних каникул запланирован ремонт фасадов главного здания образовательного учреждения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь