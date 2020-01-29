Началось строительство последнего симферопольского участка «Тавриды»

29 января 2020     23
Началось строительство последнего симферопольского участка «Тавриды»

Началось строительство основного хода трассы «Таврида»в районе села Мазанка. Это последняя часть дороги от Керчи до Симферополя, на которой нет асфальтобетонного покрытия.

«Линия газопровода, проходящая к селу, не давала возможности продолжать строительство… Теперь, когда газ переключен, мы можем беспрепятственно вести земляные работы», – рассказал пресс-секретарь крымского управления «ВАД» Григорий Назаров.

По его словам, после подготовки щебёночного основания, начнётся укладка асфальтобетона. Уже весной в районе Мазанки будут действовать две полосы движения. Ещё две планируется открыть в сентябре, в рамках запуска трассы от Керчи до Севастополя.

Сейчас общая готовность «Тавриды» превышает 85%.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Карантин ввели в двух школах Хабаровска
Карантин ввели в двух школах Хабаровска

В Хабаровске вводят карантин в учебных учреждениях в связи с заболеваемостью ОРВИ. Эпидемический порог в городе пока не превышен. По …


Мечтающий о должности губернатора Севастополя экс-депутат Госдумы создал новую партию в Москве
Мечтающий о должности губернатора Севастополя экс-депутат Госдумы создал новую партию в Москве

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков создал в Москве новую политическую партию, которая получила название «Достойная жизнь». Учредительный съезд партии прошел 25 января. Помимо самого Худякова в высший …


Неожиданная проблема с Общественной палатой Севастополя
Неожиданная проблема с Общественной палатой Севастополя

27 января федеральные СМИ  сообщили некоторые подробности закрытого совещания, проведенного ЦИК (Центральной избирательной комиссией) в режиме видеоселекторной связи с региональными комиссиями, на котором руководство …


Сотрудники Севастопольского Управления Росгвардии на соревнованиях выясняли, кто из них лучший
Сотрудники Севастопольского Управления Росгвардии на соревнованиях выясняли, кто из них лучший

Конкурс включал в себя теоретическую и практическую часть: сотрудники Росгвардии состязались в стрельбе из табельного оружия, физической и боевой подготовке, …


В Ялте отмечают 160-летие со дня рождения Чехова
В Ялте отмечают 160-летие со дня рождения Чехова

Сегодня утром работники дома-музея Антона Чехова в Ялте и представители творческих союзов возложили цветы к памятнику писателя, который стоит в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты