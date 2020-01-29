Началось строительство последнего симферопольского участка «Тавриды»

Началось строительство основного хода трассы «Таврида»в районе села Мазанка. Это последняя часть дороги от Керчи до Симферополя, на которой нет асфальтобетонного покрытия.

«Линия газопровода, проходящая к селу, не давала возможности продолжать строительство… Теперь, когда газ переключен, мы можем беспрепятственно вести земляные работы», – рассказал пресс-секретарь крымского управления «ВАД» Григорий Назаров.

По его словам, после подготовки щебёночного основания, начнётся укладка асфальтобетона. Уже весной в районе Мазанки будут действовать две полосы движения. Ещё две планируется открыть в сентябре, в рамках запуска трассы от Керчи до Севастополя.

Сейчас общая готовность «Тавриды» превышает 85%.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь