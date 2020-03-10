Началось строительство самого большого в Крыму сельхозрынка

В Добровском сельском поселении под Симферополем началась строительство “Крымского рынка” площадью около 30 тысяч квадратных метров. Работы идут на уровне фундамента.

Там появятся не только торговые павильоны, но также овощехранилища и склады. Общая же стоимость проекта превышает 600 млн рублей. 70 млн рублей из этой суммы – средства гранта, который еще в 2018 году выиграл Сельскохозяйственный потребительский кооператив, сообщил на своей странице в Facebook министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

На новом рынке продавать свою продукцию смогут аграрии со всего полуострова.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото со страницы А. Рюмшина в Фейсбуке

Источник: Вести.Севастополь