Началось укрепление берегов реки Кача

3 марта 2020     10
Началось укрепление берегов реки Кача

Началась реконструкция дамбы, защищающей берега речки Кача. Речка небольшая, тем не менее, она постоянно размывает грунт и создает угрозу подтопления зданий. 

 

 

На участке длиной в 525 метров от старого русла реки вниз по течению строители уплотняют грунт и с обеих сторон укладывают габионы. Это сооружения из оцинкованной или полимерной сетки, заполненные камнями. Срок их службы – 50 лет. 

Работы должны быть завершены к декабрю этого года. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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