Началось укрепление берегов реки Кача

Началась реконструкция дамбы, защищающей берега речки Кача. Речка небольшая, тем не менее, она постоянно размывает грунт и создает угрозу подтопления зданий.

На участке длиной в 525 метров от старого русла реки вниз по течению строители уплотняют грунт и с обеих сторон укладывают габионы. Это сооружения из оцинкованной или полимерной сетки, заполненные камнями. Срок их службы – 50 лет.

Работы должны быть завершены к декабрю этого года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь