Начался капитальный ремонт дороги на улице Ерошенко

18 июня 2019     17
Начался капитальный ремонт дороги на улице Ерошенко

Он продлится до конца лета, заявил заместитель директора департамента транспорта Евгений Исаков и подчеркнул, что этот срок примерный. По контракту, объект должны сдать к 1 ноября. К ремонту подрядчик приступил 15 июня.

Уже выполнена значительная часть демонтажных работ. В ближайшее время строители приступят к обустройству тротуаров, установке бордюрного камня, перекладке газопровода и сетей связи. Затем заменят асфальтовое покрытие. А еще на улице появится 36 мачт освещения, остановочные павильоны и велодорожка длиной 650 метров. Общая протяженность участка, на котором идет ремонт, почти километр.

«Дорога перекрыта, и это позволит в максимально сжатые сроки выполнить работы, – говорит Евгений Исаков. – Я думаю, что она будет перекрыта до устройства выравнивающего слоя. Потом появится возможность открыть движение временно, пока там будут идти сопутствующие работы. Потом мы ее опять закроем на время укладки верхнего слоя асфальта».

При этом проехать по улице могут те, кто живет в этом районе, а также автомобили экстренных служб. По словам Евгения Исакова, после окончания ремонта движение на улице Ерошенко будет односторонним.

Служба информации «Вести – Севастополь»

 

Источник: Вести.Севастополь

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