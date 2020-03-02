Начался прием заявок на строительство нового участка железной дороги в Севастополе

“Крымская железная дорога” объявила тендер на разработку проектно-сметной документации по прокладке ж/д путей в обход Свято-Климентовского мужского монастыря в Инкермане.

Начальная цена контракта на портале госзакупок заявлена почти в 60 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Финансирование пойдет в рамках ФЦП: поручение по строительству нового участка железной дороги дал президент России по итогам январского визита в Севастополь и Крым.

Работы разделены на три этапа. Инженерно-изыскательские и разработка вариантов схемы дороги – до 15 июня, разработка проектно-сметной документации – до 1 сентября 2020 года, а далее уже непосредственно строительство. Заявки на участие в тендере принимаются до 24 марта.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта levinnic.ru

Источник: Вести.Севастополь