Начался ремонт дороги на улице Луначарского

На улице Луначарского, расположенной на Центральном холме, начался ремонт проезжей части по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 711 метров разбитой улицы включили в перечень по просьбам жителей.
Уже демонтировано асфальтовое покрытие на дороге и тротуарах, рабочие заменили бордюры. Работы завершатся к концу марта.
В этом году в Севастополе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в порядок 93 дороги.
В план региональной дорожной кампании этого года включены дороги в историческом центре города: ул. Луначарского, ул. Одесская, ул. Сенявина, ул. Мокроусова, ул. Генерала Петрова общей протяженностью порядка 2 км. На их ремонт выделено 28,5 млн рублей.
В целом в Ленинском районе в рамках нацпроекта отремонтируют 15 автомобильных дорог общей протяженностью 7 км:
– ул. Загородная Балка
– ул. Сеченова
– ул. Коммунистическая
– ул. Ленинградская
– ул. Ковпака
– ул. Мелитопольская
– проезд ул. Балтийская – ул. 5-го Декабря
– ул. Балтийская
– ул. Степаненко
– проезд ул. Хрусталева, д. 91 – ул. Индустриальная
– ул. Стахановцев.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь