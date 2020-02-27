Начался ремонт дороги на улице Луначарского

27 февраля 2020     15
Начался ремонт дороги на улице Луначарского

На улице Луначарского, расположенной на Центральном холме, начался ремонт проезжей части по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 711 метров разбитой улицы включили в перечень по просьбам жителей.

Уже демонтировано асфальтовое покрытие на дороге и тротуарах, рабочие заменили бордюры. Работы завершатся к концу марта.

В этом году в Севастополе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в порядок 93 дороги.

В план региональной дорожной кампании этого года включены дороги в историческом центре города: ул. Луначарского, ул. Одесская, ул. Сенявина, ул. Мокроусова, ул. Генерала Петрова общей протяженностью порядка 2 км. На их ремонт выделено 28,5 млн рублей.

В целом в Ленинском районе в рамках нацпроекта отремонтируют 15 автомобильных дорог общей протяженностью 7 км:

– ул. Загородная Балка

– ул. Сеченова

– ул. Коммунистическая

– ул. Ленинградская

– ул. Ковпака

– ул. Мелитопольская

– проезд ул. Балтийская – ул. 5-го Декабря

– ул. Балтийская

– ул. Степаненко

– проезд ул. Хрусталева, д. 91 – ул. Индустриальная

– ул. Стахановцев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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