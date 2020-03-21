Начался ремонт дороги на ул. Семипалатинская в Севастополе

На улице Семипалатинская, соединяющей проспект Победы и улицу Горпищенко, укладывают новый асфальт.
Автомобильная дорога длинной более 700 метров, связывающая районы Воронцовой горы и улицу Горпищенко, будет отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ГБУ «Севастопольский Автодор».
В субботу, 21 марта, рабочие начали укладку выравнивающего слоя дорожного покрытия, устройство щебёночного основания для тротуара. Стоимость работ – около 19 миллионов рублей.
В 2020 году также планируется отремонтировать проспект Победы, дублёр Семипалатинской и улицу Фильченкова.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь