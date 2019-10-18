Начался ремонт последнего участка улицы Советской

18 октября 2019     19
Начался ремонт последнего участка улицы Советской

На участке улицы Советской от улицы Алексакиса до площади Ушакова строители сняли старый асфальт. Сегодня туда уже завезли щебень и песок. Сначала обустраивают тротуары, потом переключатся на проезжую часть.

В ремонте участвует и Водоканал – его сотрудники параллельно ведут плановую замену труб.

На прошлой неделе ход работ на Советской проинспектировал глава города Михаила Развожаев и нашел много недоработок. Каких именно, можно прочитать здесь

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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