Начался ремонт последнего участка улицы Советской

На участке улицы Советской от улицы Алексакиса до площади Ушакова строители сняли старый асфальт. Сегодня туда уже завезли щебень и песок. Сначала обустраивают тротуары, потом переключатся на проезжую часть.

В ремонте участвует и Водоканал – его сотрудники параллельно ведут плановую замену труб.

На прошлой неделе ход работ на Советской проинспектировал глава города Михаила Развожаев и нашел много недоработок. Каких именно, можно прочитать здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь