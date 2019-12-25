Начальника МВД Армянска подозревают в незаконном производстве и хранении алкоголя

24 декабря 2019     23
Начальника МВД Армянска подозревают в незаконном производстве и хранении алкоголя

Установлено, что полицейский на территории домовладения изготовил, хранил и продал покупателю 210 литров суррогатного алкоголя на 113 тысяч рублей.

В отношении начальника отделения МВД по городу Армянску возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Мужчине предъявлено обвинение в производстве, хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также закупке и продаже этилового спирта без лицензии в крупном размере.

При осмотре домовладения следователями были обнаружены приспособления для производства и розлива. Эксперты нашли в реализованном подозреваемым спиртном токсичные примеси.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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