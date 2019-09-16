Начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции улицы Руднева

16 сентября 2019     15
Начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции улицы Руднева

Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры  Игорь Титов.

“Улица напрашивается, чтобы там увеличили количество полос. Сделать полосу для общественного транспорта и в дальнейшем может быть выйдем на спуск Котовского прямой эстакады”, – уточнил Титов.

Средства на проект реконструкции улицы Руднева уже выделены из городского бюджета. Разработчики получили почти 31 миллион рублей. Планировалось, что проектные работы завершатся в августе 2020 года, а реконструкция должна начаться до конца этого года.

В результате работ транспортная развязка на пересечении улиц Руднева – Вакуленчука – Меньшикова станет двухуровневой.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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