Начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции улицы Руднева

Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.
“Улица напрашивается, чтобы там увеличили количество полос. Сделать полосу для общественного транспорта и в дальнейшем может быть выйдем на спуск Котовского прямой эстакады”, – уточнил Титов.
Средства на проект реконструкции улицы Руднева уже выделены из городского бюджета. Разработчики получили почти 31 миллион рублей. Планировалось, что проектные работы завершатся в августе 2020 года, а реконструкция должна начаться до конца этого года.
В результате работ транспортная развязка на пересечении улиц Руднева – Вакуленчука – Меньшикова станет двухуровневой.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь
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