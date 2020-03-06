На автостанциях Крыма введены новые меры для защиты от коронавируса

6 марта 2020     19
На автостанциях Крыма введены новые меры для защиты от коронавируса

ГУП «Крымавтотранс» обеспечил всех своих работников комплектами медицинских масок.

Пол, стены, двери всех помещений на автостанциях и вокзалах каждый день теперь обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами. Обработке подвергается и багаж, который пассажиры сдают в камеру хранения. 

В залах ожидания размещена памятка о правилах гигиены при гриппе, коронавирусной инфекции и других ОРВИ. Диспетчеры объявляют не только маршруты, но также по громкой связи рассказывают, как уберечь себя от нового вируса. Всех сотрудников предприятия также ознакомили с этими рекомендациями.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото ГУП “Крымавтотранс”

Источник: Вести.Севастополь

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