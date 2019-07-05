На Ай-Петри запретят стихийную торговлю

Главам соответствующих департаментов муниципального контроля и управления потребительского рынка и услуг дали поручение убрать стихийных торговцев с плато, а также обговорить графики дежурств с сотрудниками МВД для контроля. В случае, если стихийная торговля будет продолжаться, глава администрации Ялты Алексей Челпанов анонсировал увольнения. И добавил, что автомобильная парковка у Ай-Петри действует теперь по новым правилам, сообщает Крыминформ.

«Мошенников, которые взимали по 300 рублей, мы с плато убрали, и теперь там официально работает муниципальное предприятие по фиксированным ценам, а деньги идут на развитие Ялты», – подчеркнул Алексей Челпанов.

фото crimeapress.info

Источник: Вести.Севастополь