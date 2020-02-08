На Ангарском перевале и Ай-Петри в выходные дежурят отряды «КРЫМ-СПАС»

8 февраля 2020     22
На Ангарском перевале и Ай-Петри в выходные дежурят отряды «КРЫМ-СПАС»

Выпал снег, и любители зимних видов отдыха потянулись в горы. Безопасность отдыхающих на плато Ай-Петри в выходные обеспечивают сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Алуштинские спасатели вышли на дежурство на Ангарский перевал.

Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, спасатели оснащены всем необходимым спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Местность они патрулируют на снегоходах.

«В основном травмирования при зимних катаниях происходят в местах массового отдыха: на Ангарском перевале, а также на плато Ай-Петри, – рассказал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. – Наибольшее количество травм люди получают при катании со склонов на санках, прежде всего, надувных, так называемых «тюбингах». МЧС обращает внимание: очень тщательно подходите к выбору мест и видов отдыха!»

В январе, когда на Ай-Петри тоже выпал снег, было зафиксировано немало случаев травм у людей разного возраста.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Восемь человек погибли в результате межнационального конфликта в Казахстане (ВИДЕО)
Восемь человек погибли в результате межнационального конфликта в Казахстане (ВИДЕО)

8 февраля стали известны подробности о массовом побоище, произошедшем вечером 7 февраля в с. Масанчи Кордайского района (Жамбылская область, Казахстан).Конфликт …


Кулагину надо начинать работать! Или хотя бы сделать вид
Кулагину надо начинать работать! Или хотя бы сделать вид

Недавно мы задали себе вопрос «Кто подставляет Развожаева?». Причиной для публикации послужила информация на официальном сайте правительства Севастополя. В материале …


Севастопольцы в соцсетях поздравляют друг друга с первым снегом
Севастопольцы в соцсетях поздравляют друг друга с первым снегом

Несмотря на похолодание и усилившийся ветер, большинство севастопольцев воспринимают снег не как стихийное бедствие, а как подарок зимы. Сегодня в …


На Ангарском перевале и Ай-Петри в выходные дежурят отряды «КРЫМ-СПАС»
На Ангарском перевале и Ай-Петри в выходные дежурят отряды «КРЫМ-СПАС»

Выпал снег, и любители зимних видов отдыха потянулись в горы. Безопасность отдыхающих на плато Ай-Петри в выходные обеспечивают сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного …


Житель Чувашии перечислил мошенникам более трех млн рублей
Житель Чувашии перечислил мошенникам более трех млн рублей

Житель города Канаш передал мошенникам более 3 млн рублей, которые взял в кредит, пытаясь заработать на изменении курса валют. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты