На Ангарском перевале и Ай-Петри в выходные дежурят отряды «КРЫМ-СПАС»

Выпал снег, и любители зимних видов отдыха потянулись в горы. Безопасность отдыхающих на плато Ай-Петри в выходные обеспечивают сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Алуштинские спасатели вышли на дежурство на Ангарский перевал.

Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, спасатели оснащены всем необходимым спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. Местность они патрулируют на снегоходах.

«В основном травмирования при зимних катаниях происходят в местах массового отдыха: на Ангарском перевале, а также на плато Ай-Петри, – рассказал министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. – Наибольшее количество травм люди получают при катании со склонов на санках, прежде всего, надувных, так называемых «тюбингах». МЧС обращает внимание: очень тщательно подходите к выбору мест и видов отдыха!»

В январе, когда на Ай-Петри тоже выпал снег, было зафиксировано немало случаев травм у людей разного возраста.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь