На аэродромах Черноморского флота отработали защиту от беспилотников

В учение по прикрытию аэродромов были задействованы расчёты комплексов «Панцирь-С1».
По легенде учения перед взлётом самолётов в районе аэродрома Черноморского флота были обнаружены неопознанные летательные аппараты.
В роли средств условного противника выступили беспилотники из состава морской авиации. Расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» идентифицировали и условно уничтожили их на безопасном расстоянии, сообщает пресс-служба Черноморского флота.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь