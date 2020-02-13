На аэродромах Черноморского флота отработали защиту от беспилотников

В роли средств условного противника выступили беспилотники из состава морской авиации. Расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» идентифицировали и условно уничтожили их на безопасном расстоянии, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

По легенде учения перед взлётом самолётов в районе аэродрома Черноморского флота были обнаружены неопознанные летательные аппараты.

В учение по прикрытию аэродромов были задействованы расчёты комплексов «Панцирь-С1».

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