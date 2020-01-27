На аэродроме морской авиации отразили нападение условных диверсантов

На Черноморском флоте прошли учения, в рамках которых проверяли действия дежурного подразделения при угрозе нападения на аэродром.

Группа, имитирующая террористов, проникла на территорию аэродрома морской авиации и с боем заняла одно из зданий. Личный состав дежурного подразделения аэродрома сумел заблокировать «диверсантов» и удерживать их до прибытия группы усиления на бронеавтомобилях повышенной защищённости «Тайфун-К» и бронетранспортёрах БТР-82АМ.

Прибывшие в подкрепление военнослужащие провели штурм здания и задержали условных террористов.

В учениях было задействовано более 100 военнослужащих и 5 единиц военной и специальной техники.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото РИА Новости

Источник: Вести.Севастополь