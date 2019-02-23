На базе СОШ №34 был создан лицейский класс углубленного изучения истории родного края

22 февраля 2019     62
На базе СОШ №34 был создан лицейский класс углубленного изучения истории родного края

По инициативе сотрудников Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» на базе средней общеобразовательной школы №34 был создан лицейский класс.

Учащиеся 6-Б класса стали лицеистами, изучающими «Древности земли Севастопольской» — так называется музейная программа, специально разработанная сотрудниками сектора по музейно-образовательной деятельности Херсонесского музея. Ученики получили возможность углубленного изучения истории родного края в соответствии со школьными программами по региональному краеведению и истории России.

Занятия проводятся как в «Херсонесе Таврическом», так и в классных аудиториях с использованием инновационных методик: интерактивных заданий, игровых и эвристических компонентов при знакомстве с археологическими артефактами и текстами письменных источников.




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