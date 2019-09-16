На балу хризантем в Крыму будет представлено 37 тысяч цветов

В середине октября в Никитском Ботаническом саду по традиции откроется Бал хризантем. В этом году он пройдет в 66-ой раз, сообщает туристический портал «Еду в Крым».

Организаторы готовят уникальную композицию из 37 тысяч цветов – на балу будет представлено 360 сортов хризантем. Цветочной выставкой можно будет любоваться чуть больше месяца – до первых заморозков, пока все это великолепие не увянет.

Бал хризантем – не единственное зрелищное событие, которое проходит в ботаническом саду. Апрель – традиционное время для парада тюльпанов, а в июне свой “танец” исполняют розы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта jeduvkrym.ru

Источник: Вести.Севастополь