На балу хризантем в Крыму будет представлено 37 тысяч цветов

16 сентября 2019     21
На балу хризантем в Крыму будет представлено 37 тысяч цветов

В середине октября в Никитском Ботаническом саду по традиции откроется Бал хризантем. В этом году он пройдет в 66-ой раз, сообщает туристический портал «Еду в Крым».

Организаторы готовят уникальную композицию из 37 тысяч цветов – на балу будет представлено 360 сортов хризантем. Цветочной выставкой можно будет любоваться чуть больше месяца – до первых заморозков, пока все это великолепие не увянет.

Бал хризантем – не единственное зрелищное событие, которое проходит в ботаническом саду. Апрель – традиционное время для парада тюльпанов, а в июне свой “танец” исполняют розы.  

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта jeduvkrym.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Большинство россиян признали нищими
Большинство россиян признали нищими

Больше половины россиян (59%) не имеют сбережений, показал опрос научно-технологического центра «Перспектива». Чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, таким …


Forbes назвал самые крупные компании России
Forbes назвал самые крупные компании России

Forbes опубликовал список самых крупных частных компаний России, в который вошли 200 предприятий. На первом месте расположилась нефтяная компания «Лукойл», …


Вынесен приговор виновным в гибели членов экипажа плавкрана
Вынесен приговор виновным в гибели членов экипажа плавкрана

Обвинительный приговор выслушали бывший директор филиала Азово-Черноморского филиала «Морспасслужба Росморречфлота», капитан плавкрана «АСПТР-1» и капитан буксира «Меркурий». Из-за того, что …


На балу хризантем в Крыму будет представлено 37 тысяч цветов
На балу хризантем в Крыму будет представлено 37 тысяч цветов

В середине октября в Никитском Ботаническом саду по традиции откроется Бал хризантем. В этом году он пройдет в 66-ой раз, …


В Симферополе представили нового главу милиции Крыма
В Симферополе представили нового главу милиции Крыма

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев потребовал от полиции в Крыму усилить обеспечение экономической безопасности и нарастить усилия по раскрытию преступлений. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты