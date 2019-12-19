На благоустройство Херсонеса потрачено более 300 млн рублей

Более 300 миллионов рублей вложил в развитие Херсонеса Таврического Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история». Большая часть этой суммы пошла на благоустройство, техническое оснащение музея-заповедника и реставрацию объектов культурного наследия.

Обеспечена безопасность для пребывания детей и взрослых на территории археологических зон. Большое значение уделяют и удобству людей с ограниченными возможностями. А ещё фонд «Моя история» оказывает спонсорскую помощь научным инициативам. За два года в музее прошли сотни конференций и лекций, сотрудничество идёт с ведущими вузами страны. Завершены работы по 3D визуализации и лазерному сканированию Туманного колокола и городища. Это позволит в 2020 году начать проектировать реставрацию Уваровской базилики, Владимирского собора подземного храма и самого Туманного колокола.

Самые яркие события этого года – фестиваль «Опера в Херсонесе» и спектакль «Грифон». Его посетили более 10 тысяч зрителей. Среди них был и президент страны Владимир Путин. Всё это делает Херсонес Таврический центром притяжения туристов со всей России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь