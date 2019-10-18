На больницу скорой помощи выделят дополнительно почти 2 млдр рублей

18 октября 2019     16
На больницу скорой помощи выделят дополнительно почти 2 млдр рублей

На строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи дополнительно выделен миллиард 900 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

Он уточнил, что средства будут выделяться поэтапно до 2022 года. В этом  – 677 миллионов рублей, в 2020-ом – 602 миллиона, в 2021 году – полтора миллиарда. Самая большая сумма – 5,2 миллиарда рублей – будет выделена в 2022 году. Строительство севастопольской больницы скорой медицинской помощи входит в государственную программу города по развитию здравоохранения, уточнил Илларион Гапицонов.

“Принятие данного проекта дополнительного финансирования из бюджета города Севастополя не потребует. Финансирование в размере 1,9 миллиарда рублей будет предусмотрено в государственной программе города развития здравоохранения в городе Севастополе. Заключение контракта на выполнение работ по объекту ГБУ вправе предусмотреть авансовый платёж до 30% от суммы государственного контракта”, – сообщил Гапицонов.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта zanmsk.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму изъяли девять килограмм марихуаны
В Крыму изъяли девять килограмм марихуаны

Крымские полицейские в рамках расследования уголовного дела провели обыск в домовладении жителя Сакского района, где обнаружили почти девять килограммов марихуаны. …


Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров катера
Сотрудники МЧС эвакуировали пассажиров катера

Сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя произвели поисково-спасательные работы в Балаклавском районе. Оперативный дежурный получил сигнал о том, что …


На больницу скорой помощи выделят дополнительно почти 2 млдр рублей
На больницу скорой помощи выделят дополнительно почти 2 млдр рублей

На строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи дополнительно выделен миллиард 900 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента …


На семи улицах Балаклавы отключили воду
На семи улицах Балаклавы отключили воду

Сегодня «Водоканал» снова проводит аварийные работы на сетях водопровода. В связи с этим подача воды не будет производиться приблизительно до 14 часов …


Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится
Глава UFC заявил, что бой между Макгрегором и Эдгаром не состоится

09:53 Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что поединок между бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты