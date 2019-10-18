На больницу скорой помощи выделят дополнительно почти 2 млдр рублей

На строительство Севастопольской больницы скорой медицинской помощи дополнительно выделен миллиард 900 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

Он уточнил, что средства будут выделяться поэтапно до 2022 года. В этом – 677 миллионов рублей, в 2020-ом – 602 миллиона, в 2021 году – полтора миллиарда. Самая большая сумма – 5,2 миллиарда рублей – будет выделена в 2022 году. Строительство севастопольской больницы скорой медицинской помощи входит в государственную программу города по развитию здравоохранения, уточнил Илларион Гапицонов.

“Принятие данного проекта дополнительного финансирования из бюджета города Севастополя не потребует. Финансирование в размере 1,9 миллиарда рублей будет предусмотрено в государственной программе города развития здравоохранения в городе Севастополе. Заключение контракта на выполнение работ по объекту ГБУ вправе предусмотреть авансовый платёж до 30% от суммы государственного контракта”, – сообщил Гапицонов.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта zanmsk.ru

Источник: Вести.Севастополь