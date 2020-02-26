На Большой Морской высадили больше 200 ложных акаций

26 февраля 2020     18
На Большой Морской высадили больше 200 ложных акаций

В центре Севастополя на Большой Морской будут расти конский каштан и лжеакация.

В Севастополе специалисты дендрологии и ландшафтного дизайна Никитского ботанического сада и учеными КФУ определили деревья, наиболее подходящие для высадки на улице Большой Морской. При утверждении списка, дендрологический совет учитывал климатические особенности города.

Для озеленения улицы высадили конский каштан, багрянник европейский, шелковицу и софору японскую. Кроме этого, теперь в центре города будут расти сразу два вида робинии. Один вид – так называемая лжеакация, стала лидером экспертного рейтингового голосования.

Ко всем деревьям будет проведена система капельного орошения. 

“Деревья все очень хорошего качества, все взрослые шестиметровые, почва подготовлена должным образом. 246 ложных акаций будут высажены на Большой Морской. Это дерево было выбрано для посадки всеми экспертами”, – подчеркнул заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Все деревья, подготовленные к посадке на центральной улице города, были детально обследованы специалистами и полностью здоровы. 

“Деревья выращены в экологически чистых регионах, а наличие лишайника на стволе говорит о том, что дерево здорово”, – утверждает ответственный за озеленение Большой Морской Вячеслав Руснак.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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