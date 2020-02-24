На Большой Морской высадили новые деревья

24 февраля 2020     20
На Большой Морской высадили новые деревья

В понедельник, 24 февраля, на месте старых деревьев на Большой Морской в Севастополе высадили новые.

Крупномерные саженцы появились по нечётной стороне улицы от кинотеатра «Победа» до почтового отделения, сообщает Форпост-Севастополь.

Нижняя часть стволов растений защищена бамбуковыми циновками. Наблюдательным советом при участии дендрологов принято решение высадить на Большую Морскую акацию, робинию, липы, клён и каштан. Всего на самой улице и в карманах будет 1000 зелёных насаждений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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На Большой Морской высадили новые деревья

В понедельник, 24 февраля, на месте старых деревьев на Большой Морской в Севастополе высадили новые. Крупномерные саженцы появились по нечётной …



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