На Большой Морской высадили новые деревья

В понедельник, 24 февраля, на месте старых деревьев на Большой Морской в Севастополе высадили новые.

Крупномерные саженцы появились по нечётной стороне улицы от кинотеатра «Победа» до почтового отделения, сообщает Форпост-Севастополь.

Нижняя часть стволов растений защищена бамбуковыми циновками. Наблюдательным советом при участии дендрологов принято решение высадить на Большую Морскую акацию, робинию, липы, клён и каштан. Всего на самой улице и в карманах будет 1000 зелёных насаждений.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь