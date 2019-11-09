На Большой Морской изменилась схема движения транспорта

Теперь со спуска Шестакова можно повернуть на Большую Морскую, минуя кольцо.

Сегодня, 8 ноября, на Большой Морской появилась новая временная разметка, она начинается от площади Лазарева. При повороте на Большую морскую закрыта парковка, и ещё одна полоса, по которой двигались машины. По полосе, выделенной для троллейбусов, автобусов и маршрутных такси, теперь может двигаться и личный транспорт. А со спуска Шестакова можно повернуть только сразу налево – на Большую Морскую, минуя кольцо.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь