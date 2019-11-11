На Большой Морской из-за пробки будут менять схему движения

11 ноября 2019     10
На Большой Морской из-за пробки будут менять схему движения

Рассматривается вариант, что троллейбусы по Большой Морской ходить не будут. 

Маленький участок улицы от Покровского собора до ул. Адмирала Октябрьского машины сегодня утром проезжали за 20-25 минут – пробка растянулась до пл. Лазарева. Автомобилисты, которые едут по Большой Морской в сторону площади Ушакова, фактически блокируют перекрёсток. Машины, которые двигаются в обратном направлении – на пл. Восставших, едва успевают проехать на свой зелёный свет, в лучшем случае на светофоре поворачивают 1-2 автомобиля.

Врио губернатора Севастополя на утреннем аппаратном совещании в правительстве поручил всем, кто курирует реконструкцию, сделать всё для удобства горожан.

«Мы, к сожалению, будем вынуждены рассматривать вопрос ограничения напряжения в контактной сети в связи с ведущимися работами. Это связано с движением электрического транспорта, троллейбусами. Будем менять их на автобусы, пересматривать транспортную схему», – сообщил главе города его заместитель Денис Солодовников.

Врио губернатора попросил сотрудников ГИБДД помочь реорганизовать поток.

«Прошу в ежедневном режиме с бригадирами проводить совещание. Чтобы “креативные” идеи, типа выставить туалеты на всеобщее обозрение, больше не озвучивались. Я знаю, что их уже убрали. Но просто должна быть максимальная культура, максимально вежливое отношение к городу и к тому, что мы там делаем», – обратился к членам правительства Михаил Развожаев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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