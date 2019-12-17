На Большой Морской используют технологии XXI века и времен Петра I

Семь раз отмерить, и только затем опустить камень. Для рабочих, которые укладывают плитку на улице Большая Морская это не поговорка, а должностная инструкция – рассказывает прораб Алексей Ковалёв.

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«Чтобы получился рисунок, приходится каждую плиточку переворачивать, подгонять, во-первых, надо чтобы она ровно была натянуть веревочки, прогнать первый ряд, потом второй и так каждую плитку аккуратненько ложим», – поясняет он.

Орнамент на разных участках будет разный. На пешеходной зоне из плитки выкладывают волны, а у театра имени Лавренёва – квадраты разных оттенков.

Плитку трёх цветов: классического серого, с розовым и красным оттенками. Привезли с трёх разных месторождений Ленинградской области. Сейчас её выгружают, чтобы отвезти на участки. Это натуральный гранит и им вымостят все пешеходные зоны Большой Морской, а это около 37 тысяч квадратных метров. Новые бордюры на центральной улице города тоже гранитные, толщиной восемь сантиметров.

Опускать 300-килограммовый камень в траншею помогает специальная техника, но работы по его установке ни одной машине не под силу. При стыковке бордюра важна едва ли не ювелирная точность. Установить камень надёжно и ровно помогает боевая подруга – Машка. Так, любя, между собой называют этот деревянный инструмент.

Говорят, аналогов деревянной помощнице не могут придумать ещё со времён Петра Первого. Тогда каждого купца обязали привозить с собой в Петербург по камню.

«Эти булыжники выкладывались в мостовые все, а мостовые в те времена делали женщины, и вот они и придумали это брёвнышко с этой ручечкой, чтобы укладывать эту брусчаточку, забивать её в песок, и назвали её Машкой. Камень, чтоб посадить его по краям аккуратненько, чтобы не поломать только вот ручной Машечкой можно», – рассказывает руководитель работ по укладке плитки Алексей Ковалёв.

И такая незаменимая Машка у каждой бригады своя. Покрытие Большой Морской монтируют около 150 человек.

На участке от площади Ушакова до улицы Суворова укладывать плитку уже заканчивают, а на соседнем – от улицы Суворова до площади Лазарева, ещё только прокладывают кабельную канализацию. В траншею на глубину полтора метра закладывают по девять труб. В них кабели связи и электропровода. В случае аварии снимать плитку и разрушать элементы благоустройства необходимости не будет.

«Ставятся колодцы специальные проходные, где может человек залезть и обслуживать данные сети. И, соответственно, выбросы делаются на каждую опору, которые у нас идут по Большой Морской», – отмечает руководитель работ по прокладке электросетей Вячеслав Руссу.

Колодцы тоже современные, пластиковые. Такими сегодня может похвастаться далеко не каждый город России. Прослужат минимум полвека, говорят рабочие. Еще дольше – натуральный камень, которым не только вымостят дорожки. Из гранита сделают лестницы и подпорные стены. Подрядная организация работает по программе взаимодействия Севастополя с Москвой, фирма – столичная.

«Задачи стоят перед нами можно сказать громадные, сроки очень сжатые, приступили мы в ноябре месяце, закончить мы должны 20 апреля», – делится руководитель проекта Артём Егоров.

75-летие Победы город с героической историей встретит в новом облике. И после праздничного парада его жители и гости смогут прогуляться уже по новой, оформленной в одном стиле, центральной улице. А сегодняшняя стройка, транспортные коллапсы и неудобства для пешеходов – станут лишь частью истории.

Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь