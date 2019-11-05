На Большой Морской и площади Лазарева изменится схема движения

Зато временно отменяется запрет парковки и платная стоянка на Одесской, Партизанской, Суворова и Шестакова.

Послезавтра, 7 ноября, на площади Лазарева закроют парковку и проезд у конструкторского бюро «Черноморец». А на улице Большая Морская изменится схема движения автомобилей. Изменения необходимы для реконструкции тротуаров на нечётной стороне улицы, рассказал сегодня вице-губернатор Владимир Базаров. Так левая полоса, часть которой сейчас занимает платная парковка, будет закрыта от перекрёстка с улицей Воронина до светофора на Адмирала Октябрьского. Взамен этого автомобилистам разрешат ехать по крайней правой полосе. Прежде она была исключительно для общественного транспорта.

«По возможности, конечно, просим водителей избегать заезда в центр города. Ну а тех, кто не может этого сделать, просим к этому отнестись с пониманием, это не вечно. Работы когда-то, а точнее, в апреле месяце, как мы и говорили, завершатся», – вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

Также на время ремонта отменяется запрет парковки и платная стоянка на улицах Шестакова, Суворова, Одесской, Партизанской. На улице Маяковского вводится односторонне движение по направлению к улице Сенявина.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь