На Большой Морской обнаружен объект, похожий на бомбоубежище 40-х годов

23 февраля 2020     15
На Большой Морской обнаружен объект, похожий на бомбоубежище 40-х годов

Рядом с домом №16 по улице Большой Морской в Севастополе строители наткнулись на объект, который мог служить бомбоубежищем, командным пунктом или складом во времена Великой Отечественной войны.  

Об этом ГТРК «Севастополь» сообщил член Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской, реставратор, аттестованный специалист при Минкультуры России Анатолий Пряшников. Сегодня утром он исследовал этот подземный объект. Строители выкопали траншею параллельно фасаду жилого дома и обнаружили коридор, ведущий в подземную полость.

Анатолий Пряшников склоняется к версии, что это был армейский объект.

«Во время Второй обороны жители рыли рядом со своими домами небольшие бомбоубежища, они называли их щели, но это непростая щель, вырытая в земле с уложенным сверху перекрытием. Там коридор идет, который приводит в комнату – она оформлена благодаря тому, что под землю зарыт бронеколпак от корабельной артиллерийской установки. Есть смотровые щели. Само орудие снято, а бронеколпак остался, его туда поместили. Заведена вентиляция, идет полевой кабель связи в свинцовой обмотке, стоят электропробки образца 40-ых годов, то есть там внутри было освещение. Скорее всего, это был командный пункт или склад. Мне кажется, у него было армейское предназначение, гражданские так не обустраивали», – считает Анатолий Пряшников.

Изучение объекта только началось, поэтому других подробностей пока нет. А в пяти метрах от этого “бункера” был обнаружен колодец глубиной более 24 метров с водой, правда, он относится уже к другой исторической эпохе. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Съемка Анатолия Пряшникова

Источник: Вести.Севастополь

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