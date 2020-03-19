На Большой Морской отремонтируют все арки и ворота

19 марта 2020     17
На Большой Морской отремонтируют все арки и ворота

Капитальный ремонт арок и ворот начали на Большой Морской. Строители приступили к шлифовке инкерманского камня, из которого изготовлен забор у 50-го дома рядом со спортшколой №5.

Отреставрированы будут и металлические конструкции. Сейчас им не хватает нескольких литых участков. Технологии используют самые современные.

«Эти сооружения не являются объектами культурного наследия. Но тем не менее, мы их делаем как объекты, представляющие ценность, это будет зачищенный заполированный камень. Устранены дефекты, и всё покрыто, чтобы это полностью соответствовало Севастополю», – рассказал вице-губернатор города Владимир Базаров.

Объектов, которые предстоит обновить между домами, больше десяти. Работы будут проводить местные подрядчики, которые потом возьмутся и за реставрацию фасадов. Основной этап реконструкции, ещё раз подчеркнули городские власти, идёт по графику. Он должен завершиться к 20 апреля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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