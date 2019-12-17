На Большой Морской полностью перекроют движение

17 декабря 2019     19
На Большой Морской полностью перекроют движение

Время перекрытия: с 07:00 21 декабря до 01:00 22 декабря. 

Движение будет перекрыто по схеме:

проезд в сторону площади Лазарева закроют в сторону ул. Воронина, спуска Шестакова и Большой Морской; выезд на ул. Ген. Петрова со стороны ул. Одесской у дома №11 перекрыт; по ул. Ген. Петрова со стороны ул. Очаковцев разрешено только налево на ул. Одесскую в сторону Центрального рынка; с ул. Сергеева-Ценского и ул. Патриса Лумумбы выехать на Большую Морскую нельзя; выезды с придомовых территорий на ул. Большой Морской полностью перекрыты; выезд по ул. Шмидта на Ушакова – запрещён. Проехать можно только от площади Ушакова до пересечения ул. Шмидта и Очаковцев.

“Исходя из того, как транспортная нагрузка проявит себя в эти два дня, будем понимать, какое ограничение вводить на новогодние праздники. Не исключено, что со 2 января и во все праздничные дни будем вводить ограничения, – комментирует Сергей Волков, начальник отдела безопасности дорожного движения ГБУ “Севастопольский Автодор”

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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