На Большой Морской появятся телефонные будки с сигнальной кнопкой

На совещании по реконструкции Большой Морской затронули судьбу афишной тумбы на улице Ленина. Ее уберут, для того чтобы не загораживать водителям обзор перед пешеходным переходом. Три остальные тумбы – останутся на месте.

Образец будки, а также новых скамеек в скором времени доставят в Севастополь.

В центре Севастополя установят 15 телефонных будок, которые будут оборудованы кнопкой «СОС».

На Большой Морской появятся телефонные будки с сигнальной кнопкой В центре Севастополя установят 15 телефонных будок, которые будут оборудованы кнопкой «СОС». Образец будки, а также новых скамеек в скором …



Вести Севастополь 14.02.2020. Выпуск 20:45 Главные темы выпуска: – В Севастополь доставят образцы скамеек и телефонных будок, которые планируют установить на Большой Морской. О чем …



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