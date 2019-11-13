Сегодня ночью сотрудники севастопольского автодора закроют один из пешеходных переходов на Большой Морской.
Под сокращение попала «зебра» рядом с остановкой «Магазин «Огонёк». Также для борьбы с пробками перенастроят светофор: машины смогут ехать на 10 секунд дольше.
А вот какому направлению предоставить приоритет, ещё будут вычислять специалисты. Сейчас в городе действует программа по оптимизации дорожного трафика. «Зебры» исчезают, чтобы появиться в другом месте.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
|
«ИнтерСтрой» помог! В Севастополе музей военных строителей вновь откроет посетителям двери и тайны (ВИДЕО, ФОТО)
Вмае 1944 года Севастополь был практически «стерт» с лица Земли. В то время фашисты разрушили сотни зданий и сооружений, но им так …
|
На Большой Морской станет одним пешеходным переходом меньше
Сегодня ночью сотрудники севастопольского автодора закроют один из пешеходных переходов на Большой Морской. Под сокращение попала «зебра» рядом с остановкой …
|
Сумма ущерба, нанесённого Украиной Крыму, станет известна к концу ноября
Рабочая группа Государственной думы по оценке ущерба, нанесённого Крыму хозяйственной деятельностью Украины с 1991 по 2014 год, рассчитывает к концу …
|
Европейским банкам предложили объединиться или умереть
Если мелкие банки, особенно европейские, хотят выжить в ближайшие годы, то им придется объединиться. Об этом на мероприятии в Цюрихе …
|
В какой одежде встречать 2020-й год?
Новый год стремительно приближается: в торговых центрах уже устанавливают ёлки и развешивают мишуру, открываются отделы продаж праздничной атрибутики. Астрологи, напоминая, что …