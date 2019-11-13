На Большой Морской станет одним пешеходным переходом меньше

Сегодня ночью сотрудники севастопольского автодора закроют один из пешеходных переходов на Большой Морской.

Под сокращение попала «зебра» рядом с остановкой «Магазин «Огонёк». Также для борьбы с пробками перенастроят светофор: машины смогут ехать на 10 секунд дольше.

А вот какому направлению предоставить приоритет, ещё будут вычислять специалисты. Сейчас в городе действует программа по оптимизации дорожного трафика. «Зебры» исчезают, чтобы появиться в другом месте.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь