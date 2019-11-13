На Большой Морской станет одним пешеходным переходом меньше

13 ноября 2019     22
На Большой Морской станет одним пешеходным переходом меньше

Сегодня ночью сотрудники севастопольского автодора закроют один из пешеходных переходов на Большой Морской.

Под сокращение попала «зебра» рядом с остановкой «Магазин «Огонёк». Также для борьбы с пробками перенастроят светофор: машины смогут ехать на 10 секунд дольше.

А вот какому направлению предоставить приоритет, ещё будут вычислять специалисты. Сейчас в городе действует программа по оптимизации дорожного трафика. «Зебры» исчезают, чтобы появиться в другом месте.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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