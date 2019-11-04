На Большой Севастопольской тропе заблудилась 9-летняя девочка

Сегодня в 15:33 в Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты поступила информация о пропаже девочки на Большой Севастопольской тропе. Группа отдыхающих в составе 5 взрослых и 6 детей, прибывшая из подмосковного Королёва, шла к Золотому пляжу.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, во время одного из привалов туристы заметили, что с ними нет девятилетней девочки. Они начали ее искать, а когда обнаружить ребенка не удалось, обратились в службу спасения.

Кроме сотрудников МЧС и ЦГЗ, в поисках участвовали волонтёры общественного объединения «Лиза Алерт», кинологического отряда «Вектор» и казаки.

Опрашивая всех туристов, проходивших в тот момент по тропе, им достаточно быстро удалось установить местонахождение девочки. Никаких травм она не получила, и ее передали перепуганным родителям.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь