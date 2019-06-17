На Большом офицерском балу было сделано два предложения руки и сердца

На берегу моря в историческом месте – на площади Михайловской береговой батареи – под музыку симфонического и военно-духовых оркестров прошел Международный Большой Севастопольский офицерский бал.

В этом году он посвящен не только Дню России и Дню города Севастополя, но и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, и потому проходит в тематике, обозначенной организаторами как «Звезда пленительного счастья…»

По традиции, гостей на бал доставили морем на катерах. В этом году участниками торжества стали больше 250 офицерских и гражданских пар, включая военных атташе из пятнадцати иностранных государств с супругами. Репетиции танцев проходили не только в Севастополе, но и в Москве. Приглашены офицеры Черноморского флота, Четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты и преподаватели Черноморского военного высшего морского училища имени Нахимова. Приехали пары из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Самары, Курска, Ярославля, Воронежа, Тулы, Краснодара и даже Владивостока. В этом году бал начался с нового танца «Открытие», в котором участвовали лучшие пары прошлых лет. В общей сложности пары исполнили 36 танцев.

Среди нетанцующих гостей – представители власти, бизнеса и искусства.

Это уже стало своеобразной традицией: на таких балах в присутствии всех гостей мужчины делают предложения своим избранницам. Сегодня их было два. Причём одно из них сделал художественный руководитель бала Дмитрий Платов организатору торжества Екатерине Графодатской. Они вместе поставили уже не один бал, а вот теперь решили пожениться.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя