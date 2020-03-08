На борту корабля «Вышний Волочёк» в Ялте побывали 10 тысяч человек

8 марта 2020     18
На борту корабля «Вышний Волочёк» в Ялте побывали 10 тысяч человек

Малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» в праздничные дни был пришвартован у набережной Ялты и открыт для посещения.

На борту 7-8 марта побывали около 10 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. «Вышний Волочёк» 7 марта совершил переход из Севастополя в Ялту, где пробудет до 9 марта.

Все желающие в праздничные дни могут попасть на борт с экскурсией, осмотреть верхнюю палубу, вооружение и узнать характеристики корабля.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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