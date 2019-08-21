На вершине Ай-Петри сотрудники отряда «Крым-Спас» установят флаг России

21 августа 2019     17
На вершине Ай-Петри сотрудники отряда «Крым-Спас» установят флаг России

Завтра, 22 августа, в день государственного флага России, сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» установят триколор на вершине горы Ай-Петри. К ним присоединятся сотрудники министерства спорта Республики Крым, представители Федерации спортивного туризма, Общественного совета при МЧС, администрации Ялты и жители города.

Это событие для спасателей уже стало традиционным – в пятый раз они поднимутся на вершину, чтобы развернуть там флаг. Водружение запланировано на 10 утра.

С программой празднования Дня государственного флага в Севастополе можно познакомиться здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым 

Источник: Вести.Севастополь

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