На винзаводе «Массандра» в Судаке найдена граната

На территории судакского винзавода «Массандра» была обнаружена советская граната времен Великой Отечественной войны.

Генеральный директор «ПАО Массандра» Янина Павленко написала об этом на своей странице в Facebook. Найденный предмет схож по внешнему виду с советской гранатой Ф-1. Место происшествия в настоящее время оцеплено.

«Почти 75 лет живем под мирным небом, а война до сих пор звучит отголосками! Сегодня утром этот предмет найден на территории одного из наших винзаводов в Судаке при уборке территории. Место оцеплено, все соответствующие службы поставлены в известность, ждем специалистов», – пишет Янина Павленко.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото со страницы Янины Павленко в Facebook

Источник: Вести.Севастополь