На Винных дорогах Боспорского царства невозможно будет заблудиться

3 октября 2019     8
На Винных дорогах Боспорского царства невозможно будет заблудиться

В Севастополе началась установка указателей на «Винных дорогах» – это часть туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». В маршрут входят Севастополь, Крым, Краснодарский край и Ростовская область. К проекту «Винные дороги» присоединились уже несколько десятков винодельческих хозяйств, где принимают туристов и рассказывают им о процессе изготовления вина: как это было в античные времена и какие технологии используются сейчас.

Из 37 указателей установили уже 10. Причем там обозначены не только крупные заводы, но и маленькие винодельни. Их владельцы довольны, потому что чаще всего никто, кроме них самих, не знает, как проехать к виноградникам.

Сейчас они ждут следующего шага – разрешения на строительство капитальных сооружений на землях сельхозназначения. Одна частная винодельня такое разрешение уже получила.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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