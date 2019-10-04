На Винных дорогах Севастополя невозможно будет заблудиться

В Севастополе началась установка указателей на «Винных дорогах» – это часть проекта «Терруар Севастополь». К нему присоединились уже несколько десятков винодельческих хозяйств, где принимают туристов и рассказывают им о процессе изготовления вина: как это было в античные времена и какие технологии используются сейчас.

Из 37 указателей установили уже 10. Причем там обозначены не только крупные заводы, но и маленькие винодельни. Их владельцы довольны, потому что чаще всего никто, кроме них самих, не знает, как проехать к виноградникам.

Сейчас они ждут следующего шага – разрешения на строительство капитальных сооружений на землях сельхозназначения.

“Сейчас меняется вид разрешённого использования, ведь на сельхозземлях можно строить только винодельни. Но правительство Севастополя пошло нам навстречу, нам, отраслевикам, виноделам, и теперь на сельхозземлях только в Севастополе мы можем строить и винодельни, и гостиницы, и рестораны. Чтобы был, так скажем, винодельческий комплекс”, – говорит Андрюс Юцис, директор Ассоциации виноградарей и виноделов “Севастополь”.

Владениям одного из участников проекта “Винная дорога” уже изменили вид разрешённого использования, и теперь на частной винодельне приступают к строительству гостиницы и других элементов туристической инфраструктуры.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь